Gwiazdor "TzG" oskarżany przez 93 osoby o "niestosowane zachowania". Odniósł się do zarzutów

Tomasz Barański to jeden z najpopularniejszych tancerzy w kraju. Dziewięciokrotnie wystąpił w "Tańcu z gwiazdami", a w tym roku był jednym z głównych choreografów show. W piątek Pudelek opublikował obszerny artykuł, w którym byli pracownicy Barańskiego oskarżają go m.in. o mobbing, wysyłanie erotycznych wiadomości tancerkom, ośmieszanie czy wybuchy agresji. Tancerz, z którym producent "TzG" rozwiązał umowę po publikacji ich petycji, odniósł się już do sprawy.