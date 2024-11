Monika Olejnik bacznie śledziła sobotnie zgromadzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. To na nim przedstawiono kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O nominację walczyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Prawybory wygrał ten pierwszy polityk – to on otrzymał najwięcej głosów od członków swojej partii.