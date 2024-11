PiS ogłosił poparcie dla Nawrockiego. Fala komentarzy

"Kaczyński doprawdy specyficznie rozumie pojęcie "niezależność". Pani Przyłębska to potwierdza. Taki sam będzie ich kandydat" – dodał do tego Zbigniew Kowiński (KO).

"Niezależność według Kaczyńskiego to skrajna zależność od Kaczyńskiego. Tak wygląda to w praktyce" – wskazała Monika Wielichowska (KO).

"No sorry, ale prezes Nawrocki brzmi jak przynudnawy support dla właściwego kandydata, który dopiero za chwilę wyjdzie i wygłosi właściwą inaugurującą kampanię przemowę" – dodał w kolejnym wpisie ten sam dziennikarz w odniesieniu do samego Nawrockiego.

"Niezwykle nudne to ogłoszenie, ale już widać, że Nawrocki zmobilizuje twardy elektorat. Będzie pokazywał, że on nie jest żadną "elytą" (to słowo króluje po prawej stronie x) i zawłaszczał patriotyzm (jak co wybory). W KO zapewne są nastroje "mamy to", ale raczej za wcześnie" – napisała dziennikarka Dominika Długosz.