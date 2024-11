Prezes IPN Karol Nawrocki wystąpił po prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. Jego przemowa w Krakowie była dość długa . Nawrocki, który nie ma przecież doświadczenia kampanijnego, wszystko miał spisane. To dość mocno rzucało się w oczy – czytał prawie cały czas z kartki, co rzadko zdarza się u wytrawnych polityków.

Nawrocki uparcie czytał niemal wszystko z kartki

Co jednak powiedział Nawrocki? – Tak, potwierdzam. To miejsce zwycięstw. Wierzę, że właśnie dziś, tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę, i was – powiedział Nawrocki w trakcie wydarzenia w Krakowie. –Wierzę w Polskę i będę o nią walczył – podkreślił.