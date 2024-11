"Śliskie szlaki, ograniczona widoczność i zimny wiatr, to wyzwania, które wymagają odpowiedniego przygotowania. Pamiętajcie, że raczki są odpowiednie łatwe, ubite szlaki w niższych partiach, natomiast raki konieczne w trudnym, stromym terenie" – pisali 22 listopada przedstawiciele GOPR Karkonosze. Podobne posty pojawiały się także na profilach ich czeskich odpowiedników. Niestety, turyści w dresach i bez jakiegokolwiek sprzętu byli istną plagą podczas minionego weekend na Śnieżce w Karkonoszach.

W dresach i adidasach przez zaspy i lód. Czesi ruszyli z pomocą turystom

O tym, co działo się podczas weekendu na szczycie Śnieżki napisali czescy ratownicy z Horskiej služby ČR. To właśnie oni, wraz z polskimi ratownikami zostali w niedzielę rano zaalarmowani przez grupę zagranicznych turystów, którzy zdobyli szczyt Śnieżki, ale nie byli już w stanie samodzielnie z niego zejść.

Cały problem polegał na tym, że turyści mieli na sobie spodnie dresowe i adidasy. W takim stroju Śnieżkę można zdobywać przy dobrej pogodzie latem, a nie w warunkach zimowych. Obecnie najwyższy szczyt Karkonoszy jest skuty lodem, a szlaki pozostają nieprzetarte, przez co warunki do uprawiania turystyki są tam bardzo trudne.

Nieprzygotowanych turystów na Śnieżce było znacznie więcej

"Ostatecznie przetransportowaliśmy 9 osób ze szczytu Śnieżki, ale szczerze mówiąc, w drodze na grzbiet spotkaliśmy więcej osób, które są adeptami do interwencji Górskiego Pogotowia Ratunkowego. Nieodpowiednie ubranie i sprzęt to wciąż codzienność dla wielu wędrowców. Spotykaliśmy ludzi w dresach i adidasach. Taki sprzęt nie nadaje się na ośnieżone grzbiety" – dodali ratownicy.

Wykorzystując tę historię, Czesi ponownie zaapelowali o to, żeby turyści odpowiednio przygotowywali się do górskich wędrówek i zabierali ze sobą odpowiedni sprzęt. Oprócz raczków lub raków, kijów trekkingowych, powinny to być zapasy jedzenia, termos z gorącą herbatą, ubrania na zmianę, czołówka a także telefon z pełną baterią i ew. powerbank.