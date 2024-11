Chorwacja. Ceny mieszkań dla turystów mogą wzrosnąć o 20 proc.

– Wiele mieszkań będzie zamkniętych, ceny... prawdopodobnie wzrosną w przyszłym roku o 20 procent – powiedziała Luketic.

Duże podatki są szykowane zwłaszcza dla tych, którzy są właścicielami kilku mieszkań i wynajmują je krótkoterminowo turystom – zwraca uwagę polski serwis fly4free.pl.

Oznacza to, że z miejsc tych korzysta się tylko przez kilka ciepłych miesięcy. W innych częściach roku stoją one puste.

– To co najbardziej boli mieszkańców Splitu czy Dubrownika i innych nadmorskich miast to fakt, że z powodu braku mieszkań na rynku coraz mocniej się wyludniają – powiedziała w rozmowie z Reutersem Zaklina Juric, przedstawicielka inicjatywy "Mieszkańcy Razem". Kolejną zmianą, która może niepokoić wynajmujących i turystów jest to, że w apartamentowcach i blokach mieszkalnych przynajmniej 80 procent mieszkańców musi obecnie wyrazić zgodę na turystyczny najem krótkoterminowy.