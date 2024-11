Jak zaparzyć herbatę?

Kluczowe jest to, że każdy rodzaj herbaty wymaga innego podejścia, by w pełni wydobyć jego aromat i właściwości zdrowotne. Odpowiednia technika parzenia jest kluczowa nie tylko po to, żeby wydobyć odpowiedni smak, ale także po to, by napar pozostał zdrowy. Niewłaściwy czas zaparzania i nieodpowiednia temperatura zrujnuje nawet najszlachetniejsze liście herbaty.