Lichocka domagała się pieniędzy od widzów Republiki

– Żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem, do tego są potrzebne pieniądze na kampanię – powiedział. I dodała: – Ja szczerzę się dziwię, że TV Republika pokazuje tylko konto swoje, a nie informuje o tej wielkiej zbiórce, która powinna nastąpić, by wygrał kandydat obywatelski.

Prowadzący program powiedział jej wtedy, że... "TV Republika to telewizja niezależna". – Pani poseł, proszę się nie gniewać, ale Telewizja Republika jest rzeczywiście niezależna i pokazuje, co chce – padło.

– Wiem, ale tu chodzi o sprawy Polski i też kwestie przyszłości istnienia Telewizji Republika. Ja wiem, że będziecie mnie tu zakrzykiwać, ale to jest naprawdę sprawa racji stanu. I dlatego, proszę państwa, apeluję, w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość, te konta, które będą przeznaczone na kampanię prezydencką Karola Nawrockiego – wskazała Lichocka.

Mocne słowa Sakiewicza po tej sytuacji

Następnie w studiu pojawił się Tomasz Sakiewicz. – Po prawej stronie są różni ludzie, którzy sądzą, że tylko ze względu na to, że są piękni, będą ich ludzie popierać – powiedział.

– Republika to jest skarb, który prawa strona dostała za darmo, bo bardzo niewiele w tej sprawie zrobiono, a nawet czasem bardzo przeszkadzano. Jeśli ktoś nie potrafi docenić tego skarbu, to jest po prostu niewiarygodnie głupi. Po prostu powinien zająć się czymś innym niż polityką – skwitował tę sytuację.

– Tak, potwierdzam. To miejsce zwycięstw. Wierzę, że właśnie dziś, tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę, i was – powiedział Nawrocki w trakcie wydarzenia w Krakowie. – Wierzę w Polskę i będę o nią walczył – dodał.