– To jest wprowadzanie ludzi w błąd, bo te osoby nie mają legitymacji PSL. Jeżeli mają, to niektórzy z nich. Na pewno głównym kryterium jest wiedza, przygotowanie merytoryczne. Natomiast jeżeli ktoś podnosi, że jest osoba, która jest synem posła PSL, to nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest człowiek związany z koleją. Pracuje w Kolejach Wielkopolskich i tego typu osoby potrzebne są w radach nadzorczych innych spółek, żeby mieć fachową wiedzę i żeby ta spółka mogła bardzo dobrze funkcjonować – powiedział Klimczak.