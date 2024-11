Po wczorajszej prezentacji kandydata PiS do wzięcia udziału w wyścigu prezydenckim uaktywnił się Szymon Hołownia . Marszałek Sejmu już wcześniej zadeklarował swój start . Przy okazji określił się jako kandydat... niezależny. Hołownia tłumaczył, że nie ma nad sobą szefa partii, jak inni kandydaci. Warto zauważyć, że nie ma, bo sam jest szefem swojej partii Polska 2050 .

– Nie wiem, czy jest w Polsce ktoś tak naiwny, aby w to wierzyć – stwierdził Hołownia po czym przeszedł do krytyki.

– To nie są kolejne wybory parlamentarne, jak będzie nam się próbowało wmówić. Wybory prezydenta to wybory inne, bo to są wybory kogoś, kto powinien być stabilizatorem sytuacji, katalizatorem współpracy, a nie kimś, kto przechyli polaryzacyjne wahadło w jedną stronę – dodał.