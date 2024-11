WPolsce24 to telewizja braci Karnowskich, która ma być w założeniu bardziej profesonlaną niż Telewizja Republika odpowiedzią na brak TVP Info, która propagandowo popierała PiS. Oba środowiska jednak kłócą się zawzięcie o palmę pierwszeństwa przy dostępie do partii z Nowogrodzkiej.

Tak było przy okazji wywiadów z kandydatem PiS na prezydenta Karolem Nawrockim. WPolsce24 zarzuca Republice, że celowo przedłużała spotkanie z Nawrockim, by uniemożliwić jej przeprowadzenie zaplanowanego wywiadu.

Karol Nawrocki miał pojawić się w programie na żywo we wPolsce24 o godzinie 21:00. Jak wynika z wpisu w portalu X Konrada Hryszkiewicza, współprowadzącego program Bez Spiny we wPolsce24, planowany wywiad z Nawrockim miał opóźnić się z powodu przedłużającej się rozmowy w konkurencyjnej Republice.

Ten wywiad, mający trwać 25 minut, przeciągnął się do ponad godziny, co wywołało rozgoryczenie w zespole wPolsce24.

"O 21:00 miał we wPolsce wystąpić Karol Nawrocki. Niestety wywiad się opóźni, ponieważ w konkurencyjnej stacji ktoś postanowił przeciągnąć (pewnie niechcący) rozmowę trwającą zwykle 25 minut do ponad godziny" – napisał Hryszkiewicz w serwisie X. Uspokoił jednak, że niebawem kandydat PiS pojawi się w jego stacji.

Dalej Hryszkiewicz nie szczędził złośliwości kolegom dziennikarzom z Republiki. "Oczywiście, czysty przypadek. W końcu odpowiadanie na te same pytania przez godzinę i rozmnożenie się 'ostatnich pytań' do 3-4 to normalna sprawa" – pisał. Swoje trzy grosze wtrącił jeszcze Marcin Wikło, także ze środowiska braci Karnowskich. Napisał wprost o "sabotażu".