"Sto lat samotności" to arcydzieło nie tylko literatury iberoamerykańskiej, ale również światowej. Najbardziej znane dzieło Gabriela Garcíi Márqueza, laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1982 roku, przedstawia dzieje wielopokoleniowej rodziny Buendía mieszkającej w fikcyjnej miejscowości Macondo, którą założyła głowa familii.

Márqueza, Kolumbijczyka, zainspirowała podróż do jego rodzinnego miasteczka, małego Aracataca w latach 50. Napisał książkę w niecałe 18 miesięcy, a "Sto lat samotności" zostało wydane w 1967 roku (w Polsce siedem lat później). Do dziś sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy dzieła, które przetłumaczono na blisko 40 języków – to jedna z najpopularniejszych książek wszech czasów.