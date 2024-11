Prokurator podkreślił, że to wstępne wyniki sekcji zwłok, a szczegółowe będą podane w pisemnej opinii z zakresu medycyny sądowej – podaje Onet. Prokuratura oskarżyła funkcjonariusza, który postrzelił policjanta, o przekroczenie uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej, a także o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowanie śmierci innej osoby. Wobec policjanta zastosowano dozór policji. – Pięć razy w tygodniu mężczyzna musi zgłaszać się na komendę, ma zakaz zbliżania się do świadków i do miejsca, gdzie doszło do zdarzenia – takie informacje przekazał po wyjściu z sali rozpraw prokurator prowadzący sprawę.