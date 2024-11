Obecnie w Polsce i całej Europie Środkowej panuje ocieplenie. Nie znaczy to jednak, że mróz odpuści na dobre. Wraz z nadejściem grudnia temperatury na minusie mają powrócić ze zdwojoną siłą. Wiadomo, że na północy Europy zapanuje naprawdę siarczysty mróz. Czy Polska także będzie miała do czynienia z atakiem zimy?

Jaka pogoda na Mikołajki? Już wiadomo, czy możemy spodziewać się mrozu. Fot. WXCharts.com

A tak będzie wyglądał atak zimy na północy Europy. Podczas gdy w Europie Środkowej temperatury znów sięgają 15 stopni, mróz dotarł już na północ naszego kontynentu.

A już od środy (27 listopada) na północ kontynentu powróci bardzo chłodne powietrze arktyczne. W Mikołajki mróz na północy Europy będzie sięgać nawet -30 stopni Celsjusza – podają Fani Pogody.

Najchłodniej zrobi się na północy Skandynawii oraz w północnej i północno-zachodniej Rosji – podaje serwis Fani Pogody. Z kolei w okolicach Moskwy będzie około -25 stopni Celsjusza. Tam można się spodziewać z powodu tych spadków przyrostów pokrywy śnieżnej.

Na razie jednak w pozostałych częściach Europy śniegu i mrozu nie widać. Wiadomo już jednak, kiedy wróci do Polski silniejszy mróz. Jaka pogoda czeka nas zatem najpierw do końca listopada i w pierwszych dniach grudnia?

Wiadomo na pewno jedno. Do Polski nie dotrze tak siarczysty mróz, jak na północy kontynentu. Wraz z nadejściem grudnia do Polski dotrą jednak chłodniejsze masy powietrza. Temperatury na wschodzie Polski będą spadać w okolice -2 stopni, a lokalnie nawet do -4 stopni.

Jednak na razie nie widać w Polsce spektakularnych spadków temperatury. Jak informowaliśmy wcześniej w naTemat, pogoda zacznie się coraz bardziej psuć od środy (27 listopada) do soboty (1 grudnia). Synoptycy przewidują opady nie tylko deszczu, ale i śniegu. Zacznie też mocniej wiać.

"W sobotę na południowym wschodzie okresami marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od 0°C do 6°C, zaś temperatura maksymalna od 0°C do 10°C; jedynie w rejonach podgórskich wartości temperatury okresami mogą kształtować się około –1°C" – czytamy w komunikacie. W niedzielę, 1 grudnia, będzie jeszcze chłodniej: maksymalna temperatura wyniesie od 0°C do 6°C, a minimalna od –2°C do 3°C. "Prawdziwą zimę" mamy poczuć dopiero za dwa tygodnie.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie?

Pisaliśmy też między innymi o tym, czy śnieg spadnie w Boże Narodzenie. Jeśli chodzi o okres świąteczny, śnieżyce nie są przewidywane przez synoptyków – pisała w naTemat Agnieszka Miastowska. Wiele osób zaskoczy informacja, że grudzień będzie wręcz cieplejszy niż ostatnimi laty. Jeśli śnieg w ogóle się pojawi, będzie go mało, a dodatnia temperatura spowoduje, że wszelkie opady będą się szybko rozpuszczać.

