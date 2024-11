Brzezinski żegna się ze stanowiskiem ambasdora

Jak podkreślił, pełnienie funkcji ambasadora było jednym z jego "życiowych marzeń". "Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę pełnił funkcję ambasadora USA w Polsce. To przekracza wszystko, co mogłem sobie wyobrazić" – czytamy.

Brzezinski dla naTemat: Dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy o Polsce

– Dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy o Polsce, o których mój ojciec nigdy mi nie powiedział, mimo że to on pierwszy pokazał mi Polskę w 1990 roku – odpowiedział Brzezinski.

I kontynuował: – Odkryłem, że Polska jest zaskakująco zróżnicowanym krajem pod względem poglądów, perspektyw i doświadczenia życiowego. Jest to coś, czego dowiedzieć się można wyłącznie, widząc to na własne oczy. I tak, sam dotarłem do wszystkich stron Polski: do Przemyśla, Szczecina, Białegostoku, Wrocławia, Poznania.