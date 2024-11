Waluś ma wkrótce przejechać do Polski

Jak jednak ustalił teraz Onet , w najbliższych tygodniach ma on przyjechać do Polski, ale zgodnie z prawem w RPA może opuścić ten kraj nie wcześniej niż dwa lata po warunkowym zwolnieniu. Właśnie mija ten termin.

Janusz Waluś urodził się w 1953 roku w Zakopanem , miał także południowoafrykańskie obywatelstwo. W 1981 roku wyemigrował do Republiki Południowej Afryki , gdzie dołączył do ojca i brata, którzy przebywali tam już od kilku lat.

Kim jest Janusz Waluś?

O Walusiu było głośno parę lat temu, gdy za sprawą reportażu Superwizjera okazało się, że stowarzyszenie Duma i Nowoczesność (to, które świętowało urodziny Hitlera i które zostało rozwiązane przez sąd) prowadziło wówczas zbiórkę na rzecz Walusia. Do tego zbiórka była zarejestrowana na Portalu Zbiórek Publicznych należącym do MSWiA.