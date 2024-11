To przełomowy krok, który powinien zakończyć długoletni spór między oboma krajami dotyczący Rzezi Wołyńskiej.

Giertych docenia Tuska i Sikorskiego

Roman Giertych , były wicepremier, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej , szybko zareagował na ogłoszenie tej decyzji. W swoim nocnym wpisie na portalu X, który szybko zyskał dużą uwagę, w 13 słowach ocenił ją jako duży sukces polskiej dyplomacji. Giertych, bez wahania, wskazał Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego jako głównych architektów tego porozumienia. "Po ponad 80 latach pochowamy naszych Rodaków. To wielki sukces Tuska i Sikorskiego" — napisał w krótkim, ale wymownym komunikacie.

Giertych podkreślił, że osiągnięcie to jest dowodem na skuteczną dyplomację , która doprowadziła do rozwiązania jednego z najbardziej bolesnych punktów w polsko-ukraińskich relacjach.

Tusk: To klucz do pełnego pojednania

Donald Tusk również skomentował tę decyzję, wyrażając nadzieję, że będzie to krok ku pełnemu pojednaniu między Polską a Ukrainą . Na portalu X napisał: "Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód". Tusk podkreślił, jak ważne jest zakończenie tego sporu dla przyszłości stosunków między oboma narodami.

Premier zwrócił również uwagę, że tylko pełne uznanie tragicznych wydarzeń z przeszłości może otworzyć drogę do prawdziwego pojednania. "To klucz do pełnego pojednania naszych narodów, tak potrzebnego w tym dramatycznym momencie naszej wspólnej historii" – dodał.