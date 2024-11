Musk podpadł amerykańskiej i... polskiej armii. "Te myśliwce służą im do zaliczania panienek"

To "gówniany projekt", głównie służą pilotom "do zaliczania panienek" – takimi słowy Elon Musk raczył określić myśliwce F-35. Krytykuje też tych, którzy je zamawiają. Najbardziej zaawansowane samoloty na świecie miliarder uznaje za przestarzałe i nadające się do kosza. Co ciekawe Polska zamówiła takie maszyny od Amerykanów. Jest już reakcja szefa MON.