Człowiek Trumpa zobaczył, ile Niemcy wydają na UE. Na drugim końcu tabeli Polska

Miliarder Elon Musk znany jest ze swojej aktywności w swoim serwisie X.com. Często podaje tam różne dane, które go zaskakują. Tym razem emocje wpływowego doradcy Donalda Trumpa rozpaliły wyliczenie pokazujące, że to Niemcy co roku wydają najwięcej na utrzymanie całej Unii Europejskiej.