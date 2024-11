Jak zrobić pulchne i chrupkie kotlety mielone?

Tym sekretem jest dodanie do masy kaszy mannej. Kasza manna ma zdolność pochłaniania płynów, a następnie ich uwalniania podczas smażenia, co pomaga utrzymać wilgoć w mięsie. Kiedy jest dodana do masy, wchłania wodę lub mleko, które dodaje się do kotletów, tworząc rodzaj naturalnego "nośnika wilgoci", przez co mięso pozostaje soczyste nawet po usmażeniu.