Zima w Tatrach bywa wyjątkowo piękna. Jest to jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie białe święta są niemalże gwarantowane. Do tego dochodzi lokalna gościnność i tradycyjne podejście do organizacji wigilii, czy świątecznego śniadania. I właśnie tym w okresie świąt, a także sylwestra, Polaków i zagranicznych gości kusi Zakopane.