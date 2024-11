Technologia rozwija się we wręcz zabójczym tempie. Już teraz, zamiast sięgać po poradniki, planując wakacje, o porady miejsc wartych odwiedzenia pytamy AI. Taki trend może się pogłębiać, choć zdaniem futurysty Toma Cheesewrighta do 2054 roku będziemy mieli zupełnie inne podejście do podróży.