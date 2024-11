Primark otwiera sklep w Bydgoszczy

Otwarcie sklepu w stolicy Kujaw skomentował Maciej Podwojski, Head of CEE w Primark. Podkreślił znaczenie nowej lokalizacji dla swojej marki.

"Jesteśmy dumni z naszego szybkiego rozwoju w Polsce. Bydgoszcz to dla nas pierwsza lokalizacja na północy kraju, co czyni otwarcie jeszcze bardziej wyjątkowym. Wierzymy, że nasi klienci pokochają szeroki asortyment – od modnych zimowych stylizacji, przez świąteczne prezenty, po codzienne artykuły – wszystko w przystępnych cenach" – powiedział przedstawiciel Primarku w Polsce.

Marka ogłosiła, że 66 procent ubrań w jej ofercie pochodzi z materiałów z recyklingu lub innych, bardziej zrównoważonych źródeł. Stanowi to wzrost w porównaniu do 55 proc. w 2023 roku.

Co oferuje sklep Primark w Bydgoszczy?

Klienci mogą w nim znaleźć szeroki asortyment odzieży dla dorosłych i dzieci, akcesoriów, obuwia, a także artykułów domowych. We wszystkich produktach marka stawia na modny design, wysoką jakość i niskie ceny, które – jak się pozycjonuje – stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Primark to irlandzka firma, która zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży. Należy do koncernu Associated British Foods. Ma swoje sklepy między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Portugalii oraz w Stanach Zjednoczonych.