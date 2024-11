Polska w środę była gościem specjalnym spotkania państw bałtyckich i nordyckich NB8. Te państwa to: Szwecja , Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia, Litwa, Łotwa, Estonia.

Tusk przed szczytem w Szwecji: Polska może odegrać i odegra kluczową rolę

Jak przebiegło spotkanie i co powiedzieli po nim politycy? – Bardzo cenimy nasze związki z Polską, z ruchem "Solidarności" w okresie reżimu komunistycznego – powiedział premier Szwecji Ulf Kristersson. Jak podkreślił, "zwiększymy pomoc dla Ukrainy i będziemy wspierać ją na drodze do NATO i UE. – Wszyscy chcą pokoju na Ukrainie , poza Rosją – zaznaczył.

– To coś rzadkiego i bardzo cennego, że występuje wśród nas taka solidarność i wspólny sposób myślenia. Chcemy działać wspólnie, to nie jest slogan. Wspólnie jesteśmy silniejszy, a potrzebujemy właśnie siły, żeby jako grupa, format, NATO i UE, aby zapobiec rosyjskiej agresji – dodał do tego premier Polski.