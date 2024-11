Fot. IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People/East News

Ławrow zapewnia. Rosja jest gotowa na "każdy rozwój wydarzeń"

Ławrow podkreślił, że Rosja nie rezygnuje z walki. Cytując Władimira Putina, stwierdził, że kraj jest gotowy na każdy rozwój sytuacji. Dodał, że w obecnej sytuacji, "biorąc pod uwagę to, co dzieje się na polu walki", są nadal bardzo daleko od politycznego rozwiązania tego kryzysu. A przyczyna tego? Według Ławrowa winny jest Waszyngton i jego sojusznicy, którzy dążą do "strategicznej porażki Rosji", starając się zrealizować "iluzoryczny cel", jakim jest pokonanie Putina.