Gdyby w najbliższą niedzielę w Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie, to nie Wołodymyr Zełenski byłby liderem wyścigu. Zdystansowałby go Wałerij Załużny. Generał został jakiś czas temu odesłany na stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii . Ale i tak popularnością bije Zełenskiego na głowę. O wynikach badania przeprowadzonego przez Centrum Monitoringu Społecznego informuje dziś "Rzeczpospolita" .

Co ciekawe, były dowódca ukraińskiej armii bije na głowę obecnego, Ołeksandra Syrskiego (ufa mu 33 proc. respondentów). O premierze Denisie Szmyhalu (21 proc.) czy ministrze obrony Rustemie Umerowie (19 proc.) nawet nie ma co wspominać.

Skąd popularność Załużnego?

Trudno dziś dociec, co było jego przyczyną. Prawdopodobnie chodziło o sam sposób prowadzenia wojny z Rosją . Załużny myślał taktycznie, sprzeciwiał się decyzjom polityków. Ukraińcy wiedzą, że był doskonałym dowódcą, któremu zawdzięczają to, że nie ulegli Rosji już w pierwszych dniach i tygodniach wojny.

Były szef GROM-u chwali Załużnego. "On nigdy cudów nie obiecywał"

Temat gen. Załużnego był też jednym z wątków rozmowy w cyklu #TYLKONATEMAT . Dziennikarz Jakub Noch rozmawiał z gen. dyw. rez. Romanem Polko. W rozmowie wojskowy odniósł się m.in. do pytania, jak to się stało, że jeszcze niedawno Polacy wyśmiewali porażki Rosjan i czuli się potęgą, a nagle mówimy tylko o tym, kiedy wojska putinowskie mogą uderzyć w kraj nad Wisłą .

– Co do niedawnej wiary opinii publicznej w to, że Rosjanie już są upokorzeni… Zdymisjonowany niestety dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Waleriji Załużny właściwie od samego początku mówił, iż jest takie oczekiwanie Europy Zachodniej, że skoro przekazano trochę sprzętu i uzbrojenia, to Ukraińcy natychmiast muszą pokazać sukcesy. Na prawdziwej wojnie to tak nie wygląda – wyjaśnił nam generał.