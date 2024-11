Kasia Moś, piosenkarka znana z występu w reklamie LINK 4 o polisach OC i AC, zdobyła większą sławę w ojczyźnie przede wszystkim dzięki muzycznemu show "Must Be the Music. Tylko Muzyka", w którym zajęła trzecie miejsce. Artystka z Bytomia próbowała swoich sił za granicą, uczestnicząc w castingu organizowanym przez Robina Antin z The Pussycat Dolls. W Stanach Zjednoczonych współpracowała m.in. z Kelly Osbourne (córką Ozzy'ego Oscbourne'a) i gwiazdą "Gotowych na wszystko", Evą Longorią.