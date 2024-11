Dominik Arim reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2024. Fot. YouTube / Junior Eurovision Song Contest

Ubiegłoroczną laureatką Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci wygrała Zoé Clauzure z Francji. Niektórzy mogli się więc zastanawiać, dlaczego kolejna odsłona widowiska nie została zorganizowana właśnie w Paryżu. Okazało się jednak, że francuscy przedstawiciele zrezygnowali z urządzania kolejnej imprezy i oddali "pałeczkę" Hiszpanii.

To właśnie w stolicy tego państwa, dokładnie na hali Caja Mágica w Madrycie 16 listopada przybyło mnóstwo fanów Eurowizji Junior.

O godz. 18:00 rozpoczął się wielki finał. Udział w konkursie wzięło 17 różnych reprezentantów. Co ciekawe, w stawce zabrakło przedstawiciela Wielkiej Brytanii.

Natomiast z Polski do Madrytu ruszył Dominik Arim. Kilka tygodni wcześniej zwyciężył preselekcje w specjalnym wydaniu programu "Szansa na sukces". 11-latek na Eurowizji wykonał specjalne skomponowany na tę okazję utwór "All Together".

Jak wspominaliśmy w naTemat specjalnie na potrzeby jego występu wykorzystano sztuczną inteligencję. W specjalnej wizualizacji pokazano jak Arim zmieniałby się na przestrzeni lat: z małego chłopca w dorosłego mężczyznę.

Wyniki Eurowizji Junior 2024. Jak wypadła Polska?

Po zsumowaniu głosów od widzów i jurorów poznaliśmy zwycięzców.

Gruzja: Andria Putkaradze – "To My Mom" Portugalia: Victoria Nicole – "Esperança" Ukraina: Artem Kotenko – "Hear Me Now" Francja: Titouan – "Comme Ci, Comme Ça" Malta: Ramires Sciberras – "Stilla Ċkejkna" Hiszpania: Chloe DelaRosa – "Como La Lola" Albania: Nikol Çabeli – "Vallëzoj" Armenia: Leo – "Cosmic Friend" Włochy: Simone Grande – "Pigiama Party" Holandia: Stay Tuned – "Music" Niemcy: Bjarne – "Save The Best For Us" Polska: Dominik Arim – "All Together" Cypr: Maria Pissarides – "Crystal Waters" Estonia: Annabelle Ats – "Tänavad" Irlandia – Enya Cox Dempsey – "Le Chéile" Macedonia Północna: Ana i Aleksej – "Marathon" San Marino: Idols SM – "Come Noi"

Kim jest zwycięzca Andria Putkaradze, który wykonał piosenkę "To My Mom"?Nastolatek pochodzi z Batumi. Zaczął śpiewać, jak miał zaledwie 2 lata. Swój talent rozwijał później w zespole wokalnym "Children of the Sea".

Jest także uczniem szkoły muzycznej, gdzie doskonali swoją grę na fortepianie. Gruzini wyłonili go jako reprezentanta podczas telewizyjnego konkursu talentów "Ranina".

Polska w poprzednich latach na Eurowizji Junior

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na Eurowizję poleciała Maja Krzyżewska. Młoda artystka uplasowała się na 6. miejscu. W 2022, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska była dziesiąta.

Jeszcze wcześniej w roli reprezentantki naszego kraju spełniła się Sara James. Nastolatka zdobyła drugie miejsce piosenką "Somebody", ustępując tylko Malénie z Armenii, która wykonała utwór "Qami Qami".