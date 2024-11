5 przekąsek na Andrzejki, które zrobisz chwilę przed imprezą

1. Mini kanapeczki z ciasta francuskiego

To inspiracja przepisem nati_manki z Instagrama. Ich zrobienie zajmie parę chwil, możemy komponować dowolne dodatki, a przekąski łączyć z keczupem albo wymyślnymi sosami. Właściwie to może być nawet opcja na słodko, ale tym razem prezentujemy wersję wytrawną.

ciasto francuskie, jajko, sery (camembert lub pleśniowy, czy ricotta), mięso (kabanosy, salami), ryba (wędzony łosoś), warzywa (szczypiorek, oliwki).

Ciasto francuskie rozkładamy na blaszce do pieczenia, nie zapominając o papierze do pieczenia. Kroimy w kwadraty lub prostokąty, nakłuwamy widelcem, smarujemy jajkiem. Wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 15 minut.