Fryzury na Andrzejki dla kobiet po 50-tce powinny być przede wszystkim proste, eleganckie i wygodne. Niezależnie od wybranego stylu, warto stawiać na fryzury, które podkreślają naturalne piękno, nie wymagając przy tym zbyt wiele czasu. Podpowiadamy, jakie kosmetyki i akcesoria wybrać, by w kilka minut wyczarować fryzurę na nadchodzące święto.

Kobieta z upiętymi włosami siedzi na fotelu. Ktoś robi jej fryzurę na specjalną okazję Fot. 123/rf zdjęcie seryjne

5 fryzur na Andrzejki dla kobiet po 50-tce

Wiek nie powinien stanowić bariery w szukaniu idealnej fryzury – liczy się to, by czuć się komfortowo i pięknie. W dzisiejszych czasach ogólna moda skłania się ku prostym, eleganckim fryzurom, które podkreślają naturalne piękno w każdym wieku.

Szukając propozycji na fryzury dla kobiet po 50-tce postawiliśmy na style, które nie tylko dodają uroku, ale również nie zajmują zbyt wiele czasu. Do niektórych potrzebować będziemy prostownicy lub lokówki, do innych wystarczy szczotka i gumka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do dzieła!

1. Kucyk pełen elegancji

Na punkcie stylu "clean girl" oszalały dzisiaj nastolatki i najmłodsze kobiety. Jest to trend, który stawia na naturalność, pielęgnację włosów i skóry o wiele bardziej niż na ich stylizację, makijaż czy farbowanie. Ta fryzura może zaskoczyć cię swoją prostotą, ale uwierz – klasyka jest zawsze w cenie.

W tej fryzurze bardziej niż on samo upięcie chodzi o pokazanie zadbanych włosów. Bez obaw – jeśli twoim włosom brakuje blasku, można coś z tym zrobić ekspresowo.

Kosmetyki i akcesoria:

serum silikonowe lub olejek na końcówki, gumka, szczotka, odżywka w sprayu, wsuwki (opcjonalnie), prostownica (niekonieczna).

Jak to zrobić?

Zafunduj włosom dobre odżywienie. Po umyciu szamponem, nałóż odżywkę, spłucz a następnie wilgotne włosy już osuszone ręcznikiem potraktuj jeszcze odżywką w sprayu. Wysusz włosy, wyciągając każde pasmo na szczotce, by było proste i gładkie.

Na sam koniec wmasuj w dłonie krople serum lub olejku i rozprowadź na włosach. Jeśli chcesz idealnej tafli możesz użyć prostownicy, ale nie jest to konieczne.

Tak gładkie włosy wystarczy porządnie zaczesać i spiąć gumką w niski kucyk na szyi. Możesz wykorzystać większą, ozdobną gumkę lub cienką i klasyczną. Fryzura gotowa. Bajecznie prosta, a jednocześnie elegancka.

2. Lekkie Fale "Wzburzone Morze"

Fale to doskonała fryzura na Andrzejki, ponieważ nadają twarzy miękkości i subtelności. Aby wyglądały naturalnie, warto postawić na delikatne, luźne fale, które nie wymagają dużego nakładu pracy.

Kosmetyki i akcesoria:

pianka lub spray teksturujący, prostownica lub lokówka, lakiery do włosów w wersji lekkiej, aby zachować naturalny wygląd.

Jak to zrobić?

Umyj włosy szamponem nawilżającym. Na wilgotne włosy nałóż piankę lub spray teksturujący, który pomoże uzyskać lekkość. Po wysuszeniu są dwie drogi – loki możesz wykonać prostownicą jak na filmiku poniżej lub zrobić je lokówką.

Jeśli nie chcesz stosować temperatury, ciekawym rozwiązaniem jest zaplecenie warkoczy na noc, na lekko wilgotnych włosach. Rano rozpuścimy subtelne fale.

3. Objętościowa grzywka

Bez obaw, mamy też propozycje dla miłośniczek grzywek. Grzywka w połączeniu z wygładzonymi końcówkami to klasyczny wybór na Andrzejki. Ten styl pasuje do kobiet po 50-tce, ponieważ grzywka może subtelnie podkreślić oczy, a gładkie włosy nadają elegancki wygląd.

Jak to zrobić?

Jeśli masz grzywkę, wystarczy ją wysuszyć na okrągłej szczotce, by uzyskała odpowiedni kształt. Pozostałą część włosów wygładź prostownicą lub także modelującą szczotką, unikając zbytniego załamania końcówek. Świetnym trikiem jest schylenie głowy w dół i aplikacja lakieru na okolice grzywki. Wtedy podbijemy objętość włosów.

Kosmetyki i akcesoria:

serum wygładzające, prostownica, grzebień i okrągła szczotka, lakier.

4. Krótkie i pełne objętości, czyli chmurka

Włoski w chmurce to fryzura, która dodaje objętości i świeżości włosom krótkim. Doskonała na Andrzejki, ponieważ nadaje młodzieńczego wyglądu, jednocześnie zachowując elegancję.

Jak to zrobić?

Wykonaj przedziałek na środku głowy. Zastosuj produkt do objętości i wysusz włosy, unosząc je od nasady. Górne partie włosów lekko podwiń na szczotce, a następnie utrwal lakierem do włosów. Dla dodatkowego efektu, możesz wykonać delikatne upięcie tylnej części włosów, tworząc subtelną "chmurkę".

Kosmetyki i akcesoria:

pianka do objętości, lakier do włosów, ozdobne wsuwki.

5. Kucyk z twistem

Tym razem będzie to kucyk bardziej szalony, lepszy dla kobiet o włosach cienkich, bo podkręcenie doda mu objętości.

Jak to zrobić?

Wykonaj prostą wersję kucyka, zbierając włosy na wysokości karku. Zamiast tradycyjnej gumki, użyj ozdobnej spinki lub gumki w kolorze włosów, by fryzura była bardziej subtelna. Końcówki włosów delikatnie podkręć prostownicą, aby nadać im objętości. Jeśli chcesz, możesz delikatnie wyciągnąć kilka pasm z przodu, by nadać fryzurze lekkości.

Kosmetyki i akcesoria: