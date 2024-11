– e-Doręczenia to sposób na szybką i wygodną wymianę oficjalnej korespondencji między administracją państwową, firmami i obywatelami. Usługa, która stanowi kolejny krok w cyfryzacji państwa, pozwala na łatwe wysyłanie i odbieranie listów w formie elektronicznej – mówił ostatnio na ten temat wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, co zacytowano na stronie resortu.

Od stycznia wchodzą zmiany w e-Doręczeniach

Jak wyjaśnił, odbywa się to w "dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyt w urzędzie czy stania w kolejce na poczcie". – Co ważne, dokument nadany z użyciem e-Doręczeń jest równoważny prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, a liczba podmiotów zobowiązanych do stosowania tej formy korespondencji stale rośnie – wskazał Standerski.