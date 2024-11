– Rozmawialiśmy o problemach małych miejscowości, takich jak te w powiecie koneckim, które się wyludniają. Dyskutowaliśmy, co zrobić, aby zatrzymać ten proces – mówił Trzaskowski, co cytuje Radio Kielce.

Trzaskowski z wizytą w woj. świętokrzyskim

Jak podkreślił, "kolejną ważną kwestią była dostępność usług publicznych". – Zależy nam, by dostęp do nich był taki sam w małych wsiach, jak i w dużych miastach. Rozmawialiśmy także o publicznej służbie zdrowia i konieczności utrzymania ważnych oddziałów w szpitalach powiatowych – obiecał.

To fragment tego utworu:

Nasze góry świętokrzyskie nie są wcale takie niskie, wchodząc na to gołoborze tam się każdy zmęczyć może. Sznuruj buty, plecak bierz do rąk i sękaty kij, ruszaj z nami, bo nie dojdziesz sam tam, gdzie miałeś iść.

Trzaskowski dał się wcześniej poznać jako fan Jamiroquai

Jamiroquai wydali swój pierwszy album studyjny w 1993 roku. Nosił on tytuł "Emergency on Planer Earth". Po roku swoją premierę miała ich druga płyta "The Return of the Space Cowboy", która zdobyła w Wielkiej Brytanii platynę.