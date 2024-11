Na końcu zaapelowała do swoich obserwatorów na Instagramie. "Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce" – zakończyła wpis.

W komentarzach pojawiły się życzenia powroty do zdrowia, ale fani są zaniepokojeni. W swojej wieloletniej karierze Kozidrak nigdy nie odwołała bowiem występu, co może oznaczać, że problem jest poważny.

"Beti, pamiętam jak nawet z chorym gardłem śpiewałaś, wiec wiem, ze to nie jest jakaś drobnostka, dlatego trzymam ogromnie kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, odpoczywaj", "My poczekamy ile trzeba, ważne teraz żebyś zadbała o siebie i w pełni sił wróciła", "Królowa, trzymaj się, dużo zdrowia", "Szybkiego powrotu do zdrowia Pani Beato bo zdrowie jest najważniejsze proszę dbać o siebie i wracać do nas jak najszybciej" – piszą internauci.