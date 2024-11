Nasze rachunki za prąd wzrosły od lipca tego roku . Wtedy ceny energii zostały "odmrożone", co uderzyło nas po kieszeniach średnio o ok. 30 zł miesięcznie. Senat jednak wprowadził poprawkę, która zwalnia do końca roku część gospodarstw z tzw. opłaty mocowej.

Które urządzenie jest najbardziej prądożerne? Wcale nie pralka czy telewizor

"Poziom zużycia prądu przez płytę indukcyjną jest uzależniony od jej mocy. Najczęściej mieści się ona w przedziale 1000 do 3000 W. Ile zapłacimy za ugotowanie obiadu na płycie indukcyjnej? Zakładając, że nasza płyta pobiera 1200 kw (wartość uśredniona) i używamy jej przez godzinę, koszt całkowitego zużycia prądu przez płytę wyniesie 1,51 zł dziennie. W ciągu roku zapłacimy ok. 551 złotych" – wyliczyło WP .

Tymczasem ma często moc 2000 W i używamy go kilka razy dziennie do gotowania wody na herbatę czy kawę. Tym sposobem w ciągu roku (łącznie wtedy zużyjemy ok. 240 kWh) może wychodzić nas to mniej więcej tyle co... stale pracująca lodówka i o wiele więcej niż pralka.