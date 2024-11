Rządowy projekt ustawy wprowadza przede wszystkim zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca września 2025 r. Maksymalna cena energii dla tych odbiorców nie przekroczy 500 zł za MWh netto. Jednakże, wsparcie w postaci zamrożonej ceny dla firm, które wynosiło 693 zł za MWh netto, zostało wycofane.

W zamian, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej będą objęte specjalnym wsparciem, które obowiązywać będzie do końca marca 2025 r. Ta zmiana kosztować będzie dodatkowe 150 milionów złotych, co zostało zatwierdzone przez rząd.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 412 posłów, 3 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Senatu .

Oprócz zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych projekt ustawy nakłada na sprzedawców energii obowiązek złożenia wniosku o zmianę swoich taryf do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do 30 kwietnia 2025 r. Taryfy te będą obowiązywać aż do końca 2025 roku. Wprowadzono również sankcje za niedotrzymanie terminu składania tych wniosków.