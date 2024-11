Według amerykańskich prognoz pogody w grudniu w całej Polsce czekają nas temperatury, które będą wyraźnie przekraczać średnią. Na zachodzie i południu Polski będzie o 1,5-2 stopnie Celsjusza cieplej niż zwykle. Za to w pasie od Żuław, Warmii, Mazur i Podlasia aż po Mazowsze i Roztocze odchylenie dodatnie temperatury będzie jeszcze większe i wyniesie 2,5 st. Celsjusza.

I z prognozy długoterminowej IMGW nie wynika, by w grudniu miał nadejść co najmniej tygodniowy okres wyraźnie niższych temperatur. W pierwszej dekadzie grudnia zwykle będzie 3-6 stopnie. Jedynie na Podhalu będzie wyraźnie zimniej, bo około 1 stopień.

Najczęściej popołudniami będzie od 0 do 5 stopni, a nocami od -2 do 2 stopni. Co prawda jest szansa, że będzie nieco chłodniej, ale jeśli sprawdzą się aktualne prognozy, będą to krótkie okresy.