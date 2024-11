Wczoraj Legia wygrała 0:3 z Omonią Nikozja , Jagiellonia zremisowała 3:3 z NK Celje. Efekt jest taki, że w tabeli Ligi Konferencji na pierwszy miejscu jest Chelsea Londyn , na drugim Legia Warszawa , a na trzecim Jagiellonia Białystok. Co więcej: Legia nie straciła w tych rozgrywkach ani jednej bramki! Chelsea ma tyle samo punktów, co Legia, prowadzi jedynie różnicą bramek (zdobyła 18, straciła 3).

Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że Liga Konferencji to najniższa z europejskich lig, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Ale nie czarujmy się, możemy nie dożyć czasów, gdy w finale LM będą się mierzyć na przykład Legia z Lechem. Cieszmy się więc tym, co mamy.

Zyska na tym cała polska piłka

Tym bardziej, że im wyższa pozycja polskich klubów w Europie, tym bardziej wspomagają one całą polską piłkę. Ciągną ją w kierunki wymarzonego piętnastego miejsca rankingu UEFA . "To cel, bo taka lokata sprawiłaby, że w sezonie 2025/26 po raz pierwszy zobaczylibyśmy w eliminacjach Ligi Mistrzów dwa polskie kluby" – przypomina " Rzeczpospolita ".

W takim przypadku do Ligi Mistrzów awansowałby automatycznie nie tylko mistrz Polski, ale i wicemistrz. A to nie tylko prestiż, ale i potężny zastrzyk finansowy. Może (oby nie były to płonne nadzieje) podnieść to jakość całej polskiej ligi.