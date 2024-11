Żenujący transparent cypryjskich kibiców na meczu z Legią. Ostra reakcja Rafała Trzaskowskiego

Piłka nożna w Lidze Konferencji nie zawsze stoi na najwyższym poziomie, ale za to kibice lubią zwracać na siebie uwagę. Nawet jeśli to, co robią, nie dotyczy bezpośrednio sportu, a jest żenującą prowokacją. Tak było podczas czwartkowego meczu Omonia - Legia w stolicy Cypru Nikozji.