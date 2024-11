Coma to jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych, który powstał w 1998 roku w Łodzi. Grupa, z charyzmatycznym Piotrem Roguckim na czele, szybko zdobyła uznanie dzięki emocjonalnym tekstom i dynamicznym występom na żywo. Ich muzyka łączyła ciężkie brzmienia z poetycką głębią, co wyróżniało ich na tle innych formacji.

Koncert Comy w Łodzi. Czy to oznacza, że Coma powróci?

Teraz Coma zapowiedziała kolejny koncert: tym razem w swoim rodzinnym mieście. Grupa wystąpi 28 marca 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi. "Jeden zespół, sześciu graczy, ogromna skala wydarzenia, wracamy do rodzinnego miasta, by zagrać o wszystko, tworząc Koncert Totalny, koncert wymarzony. Are You Ready?" – zapowiedział zespół na Facebooku.