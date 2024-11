W 2022 roku Quebonafide , czyli Kuba Grabowski, ogłosił zakończenie muzycznej kariery. Dla fanów była to prawdziwa tragedia, choć wielu z nich nie traciło nadziei na jego powrót. Podczas trasy koncertowej Taco Hemingwaya "1-800-TOUR" krążyły plotki, że Quebonafide może pojawić się na scenie.

Jednak w środowisku muzycznym coraz częściej mówiło się o jego powrocie – tym razem w formie ostatniego, solowego występu. 21 listopada 2024 roku Quebonafide rozwiał wszelkie wątpliwości, oficjalnie ogłaszając, że 14 marca 2025 roku odbędzie się jego pożegnalny koncert. Niestet, wydarzenie będzie miało formę online, co dla wielu fanów jest pewnym rozczarowaniem. Mimo to projekt artysty, zatytułowany "PÓŁNOC/POŁUDNIE", jest promowany jako wydarzenie bez precedensu w polskiej muzyce.

"Sfingowałem swoją muzyczną śmierć, ale tylko trochę i trochę nieświadomie, spokojnie. Nie siedzę teraz w Portoryko ani na Hawajach jak Lilo i Stitch tylko na scenach w XXX i szykuję dla Was ostatni koncert. Nadal jesteśmy w trakcie prawdopodobnie najdłuższej w historii muzyki trasy – został nam jeszcze jeden gig (tak się mówi?). Co prawda ostatnie odbyły się prawie trzy lata temu, ale nie szkodzi – miałem więcej czasu, żeby przygotować dla Was Grande Finale" - napisał w mediach społecznościowych.