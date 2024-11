Jeden z czołowych polityków Konfederacji Krzysztof Bosak też studiował na Collegium Humanum. – Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem, nie chciałem. I jestem zażenowany tym wszystkim, co w tej chwili wyszło w mediach – powiedział Krzysztof Bosak w programie "Onet Rano".

Bosak też krótko uczył się na Collegium Humanum

Jak wyjaśnił, uczył się na Collegium Humanum tylko przez dwa semestry w 2021 roku. Bosak zapewnił, że interesowało go "wyłącznie uczciwe studiowanie". – Uczestniczyłem w zajęciach, zaliczyłem pojedyncze egzaminy, natomiast niestety nie miałem czasu na studiowanie – podsumował.

Hołownia zaprzecza, że studiował na kontrowersyjnej uczelni

Premier Donald Tusk przekazał z kolei, że wyjaśnienia Hołowni są "absolutnie wystarczające", a marszałek Sejmu "był bardzo szczegółowy w wyjaśnianiu tej sytuacji". – Mam pełne zaufanie do tego co mówi i co robi – wskazał Tusk.