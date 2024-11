I właśnie ze znanymi nazwiskami od początku kojarzona była uczelnia, o której zaczęło się mówić jak o "fabryce dyplomów". Jeszcze za rządów PiS było głośno o tym, że MBA zrobione w CH to droga na skróty do stanowisk na przykład w radach nadzorczych różnych spółek.

Kto jest na liście absolwentów Collegium Humanum?

Jednym z tych, który publicznie mówił o dyplomie z Collegium Humanum był Witold Zembaczyński. – Jestem w szoku. Zastanawiam się, co tam się dzieje, bo to jest naprawdę wydarzenie. Czuję się jeszcze bardziej oszukany. To powoduje, że te dyplomy są warte zero, po prostu zero – mówił zdenerwowany, kiedy zadzwoniliśmy do niego po zatrzymaniu Sutryka.