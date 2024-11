Tomasz Komenda to najsłynniejszy niesłusznie osadzony w więzieniu w Polsce. Trafił do niego jako 23-latek i spędził w nim aż 18 lat. Mężczyznę skazano na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki, których nie dokonał. Do zbrodni doszło w noc sylwestrową 1996 roku z 31 grudnia na 1 stycznia 1997 roku w Miłoszycach. Ostatecznie kilka lat temu Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Zmarł w 2024 roku na chorobę nowotworową. W listopadzie ruszyła jego sprawa spadkowa. Rozpatruje ją sąd we Wrocławiu. Wniosek wpłynął do sądu już 10 dni po pogrzebie Tomasza Komendy, 8 marca 2024 roku. Pierwsza rozprawa odbyła się 16 października.