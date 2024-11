Kijów wie, jak zakończyć wojnę. Zełenski przedstawił nowy plan

Wojna w Ukrainie trwa już niemal trzy lata. Rosyjska agresja trwa od lutego 2022 roku. Co jakiś czas pojawią się doniesienia o pomysłach, jak można by doprowadzić do jej zakończenia. W rozmowie z jedną z brytyjskich telewizji prezydent Ukrainy ogłosił kolejny pomysł w tej sprawie.