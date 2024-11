"GW" dowiedziała się , że Trybunał Konstytucyjny 6 grudnia ma wybierać kandydatów na nowego prezesa. Gazeta powołała się na źródła związane z TK. Oznacza to, że dotychczasowa prezes Julia Przyłębska musiała zrezygnować ze stanowiska. To warunek, aby zwołać zgromadzenia w sprawie wyboru kandydatów.

Wkrótce ma być nowy prezes TK za Przyłębską

"Wyborcza" twierdzi, iż informacja o zgromadzeniu miała już zostać rozesłana do sędziów. Nie ma jednak takiej informacji na stronie TK. – Dotarły do mnie informacje, że Julia Przyłębska zrezygnowała. Prawdopodobnie chodzi o to, aby to ona przeprowadziła wybory na nowego prezesa – przekazał rozmówca "Wyborczej".