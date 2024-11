Anna Iwanek z drużyny Kuby Badacha Izabela Płóciennik z teamu Lanberry Mikołaj Przybylski od Michała Szpaka Kacper Andrzejewski z drużyny Tomsona i Barona

Wszyscy finaliści "The Voice of Poland 15"

Kolejną uczestniczką "The Voice of Poland 15", która dotarła do ostatniego odcinka, była Ania Iwanek. Choć jej rodzina prowadzi biznes cukierniczy, to pasją 35-latki okazała się muzyka. W przeszłości głos Iwanek można było usłyszeć w polskich serialach i filmach (m.in. w "Mieście 44"). To też ona wykonała viralową piosenkę o piękniej i długiej reklamie Apartu. W "The Voice" przygotowywała się do występów pod okiem Kuby Badacha.