Widzowie "The Voice" są źli na Lanberry. Poszło o wybór zwycięzcy "bitwy na głosy"

Zuzanna Tomaszewicz

"The Voice of Poland" już po raz 15. wróciło na antenę TVP2. Uczestnicy muzycznego show, którzy pomyślnie przeszli przesłuchania w ciemno, właśnie biorą udział w tzw. "bitwach na głosy". To w nich stają do walki ze swoimi konkurentami. Oczywiście ich pojedynki często budzą spore emocje wśród widzów. Tym razem dostało się jurorce Lanberry. Niektórzy uważają, że dokonała złego wyboru.