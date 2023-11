Burza w komentarzach po finale "The Voice of Poland". Widzowie apelują do produkcji

Sobotni wieczór obfitował w finały programów telewizyjnych. Oprócz ostatecznego starcia w programie "Top Model" TVN, o tytuł najlepszego głosu w Polsce zawalczyli uczestnicy programu "The Voice of Poland" TVP. Niestety werdykt, nie przypadł do gustu widzom, którzy zaapelowali do produkcji.

Finał 'The Voice of Poland' TVP. Widzowie niezadowoleni z werdyktu Fot. Mateusz Grochocki/East News

W sobotę 25 listopada na antenie TVP odbył się finał 14. edycji "The Voice of Poland". O tytuł "najlepszego głosu w Polsce" zawalczyli członkowie drużyn Justyny Steczkowskiej, Marka Piekarczyka, Tomsona i Barona oraz Lanberry.

Forma ostatniego odcinka pozostała niezmienna. Finał jak zawsze został podzielony na trzy etapy. Widzowie w głosowaniu SMS decydowali o tym, który z uczestników przejdzie do kolejnej rundy. W ostateczny starciu to właśnie 20-letni Jan Górka zaśpiewał swój autorski singiel "Zadzwonię" i zgarnął główną nagrodę – tytuł "najlepszego głosu w Polsce" i nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych, kontrakt z wytwórnią płytową oraz występ podczas 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Finał 'The Voice of Poland' TVP. Widzowie niezadowoleni z werdyktu

Ostateczny werdykt wzbudził wiele emocji wśród widzów. Wygrana 20-letniego wokalisty jest szeroko komentowana w sieci, a zdanie internautów jest podzielone. Cześć z nich popiera jego zwycięstwo i zachwyca się nad talentem podopiecznego Lanberry.

"Wygrana w 100%, w pełni zasłużona. Wiedziałam, że tak będzie. Dziś pierwszy raz zgodziłam się z wynikami w tej edycji. Brawo, rewelacja. Już się nie mogę doczekać kawałków do śpiewania podczas jazdy autem"; "Ale się cieszę"; "Janeeek! Gratuluję! Bardzo się cieszę"; "Gość jest genialny. Singiel sztos"; "ZASŁUŻONE! Odpowiedni człowiek. Gratulacje" – czytamy w komentarzach.

Niestety wielu widzów nie było zadowolonych ze zwycięstwa 20-latka. O czym dali do zrozumienia w komentarzach.

"Nie lubię mężczyzn śpiewających w ten sposób, ale skoro w naszym kraju popularność zdobył np. Vito Bambino, to znaczy, że na mężczyzn śpiewających w ten sposób jest zapotrzebowanie. Muszę przyznać, że przy takim śpiewaniu jak prezentuje Janek ja albo przyciszam tv, albo zatykam uszy" – czytamy na Instagramie. "Polska scena muzyczna ma już za dość takich wokalistów jak Jan i robi się to już nudne. Cały czas to samo ..." – napisano w kolejnym komentarzu.

Oprócz Janka oberwało się nawet produkcji kultowego programu muzycznego Telewizji Polskiej. W najnowszej edycji programu zmieniono niektóre zasady. Wycofano między innymi kradzieże uczestników przez innych jurorów. Niestety taka decyzja poskutkowała mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym ze strony widzów.

"Co do zmian w sezonie, to niestety na niekorzyść, brakowało kradzieży. Wcześniejszej formie bitew i nokautów było zdecydowanie więcej emocji, były bardziej angażujące" – pisali użytkownicy sieci.

"To jest najgorsza edycja The Voice of Poland. W tym roku poziom konkursu był bardzo słaby. Biorąc pod uwagę pierwsze edycje programu, to nie dało się zapomnieć tych występów, a te? Już dawno wyleciały z mojej pamięci… Nie mówiąc, że nie czuło się żadnych emocji" – napisał jeden z użytkowników. "Nadal będę uważał, że ta edycja była najgorsza" – podsumował kolejny fan programu.