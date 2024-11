Nie żyje Bob Bryar z zespołu My Chemical Romance

O śmierci Boba Bryara poinformował jako pierwszy serwis TMZ. 27 listopada 2024 roku, tuż przed Świętem Dziękczynienia, ciało byłego perkusisty My Chemical Romance zobaczyli funkcjonariusze z Animal Control, którzy odwiedzili jego rezydencję, by odebrać mu dwa psy .

Serwis TMZ, powołując się na wypowiedzi funkcjonariuszy, przekazał, że "na razie wykluczono udział osób trzecich", to ze względu na "broń i drogi wartościowy sprzęt muzyczny", który "nie zostały przez nikogo nawet dotknięty".

Kim był Bob Bryar?

Przypomnijmy, że Bryar swoją przygodę z My Chemical Romance rozpoczął w 2004 roku. Z formacją grał przez 10 lat. Zyskał miano najdłużej grającego perkusisty w historii Romance. Miał swój wkład w tworzenie jednego z najsłynniejszych albumów zespołu "The Black Parade". Ponadto był autorem wielu piosenek z krążka "Danger Days".

Mimo miłości do muzyki oraz sukcesów pożegnał się z tą branżą i zaczął pracować w dziale nieruchomości. Podobno zespół wiele razy miał prosić Boba Bryara, by powrócił do ich składu.