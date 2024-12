Ryszard Poznakowski miał 78 lat. Był wybitnym muzykiem (grał między innymi na klawiszach) i twórcą. Skomponował takie hity jak: "Chałupy welcome to" czy "Gdzie się podziały tamte prywatki".

– Wiemy, że się leczył, ale był w znakomitej formie, więc nie wierzyłem. Od kilku dni nie mogłem się do niego dodzwonić – opowiadał jego kolega z zespołu.

– To był znakomity muzyk, pisał historię muzyki powojennej. Dużo przebojów zostawił. On wprowadził Trubadurów na salony. Napisał nam największe hity. (...) Miał dużo do powiedzenia, cały czas czytał książki. Miał u nas ksywkę profesorek – wspomniał Lichtman.